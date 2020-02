Gerrard ne sait pas s’il est prêt pour un emploi “ brutal ” à Liverpool

Date de publication: Dimanche 23 février 2020 5:47

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, ne sait pas s’il serait prêt à gérer Liverpool si le poste devenait disponible demain.

Jurgen Klopp a dirigé Liverpool à la gloire de la Ligue des champions la saison dernière et est sur le point de remporter le titre de Premier League ce trimestre.

Il n’y a aucune suggestion Klopp quittera le club de sitôt, mais il a été question que Gerrard serait son successeur naturel lorsque le patron allemand finira par partir.

Gerrard a bien fait aux Rangers, faisant l’éloge de Roy Hodgson – qui prétend qu’il pourrait gérer l’Angleterre à l’avenir – et Klopp lui-même, qui a a exprimé sa volonté pour Gerrard de le remplacer en tant que patron de Liverpool.

Cependant, Gerrard admet qu’il ne voudrait pas le poste à moins que les propriétaires ne le considèrent comme le meilleur candidat.

“Je comprends pourquoi parce que j’ai été capitaine pendant si longtemps et qu’une grande partie de la base de fans voudrait que je retourne au club”, a déclaré Gerrard au Daily Mail.

“Mais je suis assez brillant pour réaliser que, avant tout, vous devez être assez bon. Les propriétaires doivent penser que vous êtes la bonne personne.

“Disons que Klopp remporte la Premier League, la Ligue des Champions et part parce qu’il sent qu’il ne peut plus faire. Ils ne vont pas me choisir si je ne suis que le 20e meilleur candidat.

«Et personne ne me demande si je pense que j’ai besoin de deux ou trois va ailleurs. Si j’en ai l’occasion[à[atLiverpool]Je voudrais être mieux préparé.

“Vous ne pouvez pas tout planifier saison par saison. Si les choses tournent en quelques mois, vous serez sans emploi. C’est à quel point le travail est brutal, mais vous en êtes conscient avant d’entrer. »

Gerrard a ajouté: «Jurgen Klopp m’a dit qu’il avait fait deux ans d’erreurs loin des caméras, obtenant sa confiance en lui.

«C’est ce que j’ai fait à Liverpool avec les jeunes. Je ne suis pas entré dans les Rangers en pensant que je l’avais craqué. Suis-je prêt pour l’emploi de Liverpool en ce moment? Peut être pas.”

