Gerrard nomme le joueur qui, selon lui, pourrait résoudre les problèmes des Rangers – HITC

Les Rangers ont fait match nul 2-2 à St Johnstone cet après-midi.

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, a déclaré au Scottish Sun qu’il avait besoin de Filip Helander à ses côtés pour résoudre les problèmes défensifs.

Le Gers s’est rendu à Perth aujourd’hui pour affronter St Johnstone, Gerrard espérant sans aucun doute que l’euphorie de la victoire de jeudi sur Braga se poursuivrait.

Pourtant, les Rangers ont semblé tremblants sur la défensive, Nikola Katic n’ayant pas réussi à faire face à une longue balle en avant, permettant à Callum Hendry d’entrer et de marquer.

Florian Kamberi et Joe Aribo ont renversé le match en deuxième mi-temps, marquant pour placer les Rangers 2-1 – mais ces problèmes défensifs ont refait surface.

Les Rangers n’ont pas pu dégager à l’intérieur de leur propre boîte, et Stevie May était sur place pour ramener à la maison l’égalisation de St Johnstone, leur donnant un match nul 2-2.

Depuis la pause hivernale, les Rangers ont perdu 10 points en huit matchs, concédant sept fois au cours du match, dont six sur la route.

Celtic a vu un énorme écart de 12 points en haut de la table, et Gerrard pense qu’il a besoin d’un homme pour aider à résoudre ces problèmes défensifs – Filip Helander.

Le grand défenseur suédois est hors d’action avec une blessure au pied et n’a plus joué depuis plus de deux mois, et Gerrard pense qu’il a besoin de lui pour qu’il soit «affûté» car la configuration défensive actuelle sans lui n’est tout simplement pas suffisante.

“Je vais devoir trouver des solutions”, a déclaré Gerrard. Je vais devoir travailler encore plus dur que nous pour trouver des solutions et revenir aux bases de la défense. “

«J’ai besoin d’un dos Helander bien ajusté. J’ai besoin de trouver des solutions car nous concédons trop d’objectifs. C’est arrivé trop de fois maintenant. C’est loin, Aberdeen, Killie, Braga à la maison, St Johnstone… pour ce club de football, c’est trop de fois », a-t-il ajouté.

Dans d’autres nouvelles, Tottenham Hotspur et Liverpool auraient scouté un homme de 23 ans aujourd’hui