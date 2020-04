Gerrard révèle la plus grande erreur de transfert de Houllier qui a coûté le titre à Liverpool

Date de publication: Mardi 31 mars 2020 à 2h06

Steven Gerrard pense que la décision de Gerard Houllier de signer la signature du coût d’El-Hadji Diouf Liverpool une chance de remporter le titre de Premier League en 2002/03

HoullierLes Reds avaient conquis les coupes en 2001 avec une saison triplée, qui comprenait la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe UEFA, Gerrard marquant en finale de cette dernière compétition en battant Alaves 5-4.

L’ambiance à Anfield était bonne et ils se préparaient à relever des défis pour le titre de champion, la gloire leur faisant allusion depuis 1990.

Gerrard avait marqué 10 buts cette saison et commençait à ressembler au milieu de terrain influent qu’il s’était révélé, mais les transferts de Houllier ont mal tourné, le manager ignorant notamment Nicholas Anelka et signant Diouf.

Interrogé par Gary Neville lors de son émission Soccerbox sur Sky Sports s’il pensait que les Reds rassemblaient une équipe pour se battre pour le titre, Gerrard a déclaré: «Je pense qu’à la fin de la saison des triples, j’étais comme si nous obtenions les deux prochains ou trois signatures à ce moment-là, nous pouvons rivaliser pour cela, mais nous ne l’avons jamais fait, et nous nous sommes vraiment trompés.

“El-Hadji Diouf n’était pas la bonne signature, nous aurions dû prendre Anelka. Salif Diao nous a raidis mais ne nous a jamais amenés au niveau supérieur. Mais je pense que les signatures à ce moment-là n’ont jamais été en notre faveur. »

Neville a demandé à Gerrard si le recrutement à Anfield à cette époque était dirigé par le manager, Houllier, Gerrard a accepté et a admis que le patron français était allé contre le vestiaire pour signer Diouf au lieu d’Anelka.

«Oui, c’était plus dirigé par le manager. Nous avions un éclaireur en chef, mais je dirais que Houllier avait le dernier mot sur les signatures », a déclaré Gerrard.

«Je me souviens être dans la salle de réunion et il essayait de se faire une idée des joueurs seniors s’il devait signer Diouf ou Anelka et Anelka avait été prêté, et dans l’ensemble, parmi les joueurs, c’était Anelka… et il est allé chercher Diouf », a déclaré Gerrard en riant,« ce qui était, à mon avis, encore aujourd’hui la mauvaise décision. »

Neville a également posé des questions sur la relation de Gerrard avec Rafa Benitez, qui a succédé à Houllier en juin 2004.

“Très respectueux mais je venais du dos d’un manager comme [Gerard] Houllier qui était comme une figure paternelle. Il me parlait tous les jours, passait un bras autour de moi. Pour moi, sa gestion de l’homme était vraiment affectueuse », a déclaré le patron des Rangers.

“J’ai ensuite participé à l’une de mes premières rencontres avec Rafa, j’en suis sorti et j’ai pensé” qu’il ne m’aurait pas ce gars “. Je me sentais vraiment mal aimé à partir de ce moment. C’était plus une relation froide.

«Il m’a beaucoup provoqué et a choisi des choses que je devais peut-être améliorer. Il ne m’a jamais vraiment félicité. Je pense qu’il m’a fallu un certain temps pour m’y habituer. Peut-être que mes insécurités et peut-être mes émotions pensaient qu’il ne m’aimait pas, où il me conduisait simplement d’une manière différente.

«En y repensant maintenant, il a tiré le meilleur parti de moi – et c’était probablement la meilleure façon de le faire, donc une excellente gestion. Mais à l’époque, mes insécurités me faisaient me sentir un peu mal aimé. Il a définitivement fait passer mon jeu au niveau supérieur. »

