Gerrard révèle les conseils clés de Klopp en matière de coaching: “ Retirez-le comme une voiture ”

Date de publication: dimanche 15 mars 2020 1:12

Liverpool la légende Steven Gerrard a révélé les conseils clés Jurgen Klopp lui a donné au début de sa carrière d’entraîneur.

L’ancien capitaine de Liverpool et d’Angleterre s’est retiré du jeu en novembre 2016 après un passage au club MLS LA Galaxy, et a pris la direction en prenant la direction de l’équipe des moins de 18 ans des Reds avant la saison 2017/18.

Gerrard a passé un an en tant que manager de l’équipe des jeunes avant d’être nommé patron des Rangers en mai 2018, et est actuellement en deuxième année à Ibrox.

Et dans une interview avec l’UEFA, relayée dans le Daily Express, Gerrard a rappelé un bot particulier de conseils qui lui ont été donnés par Klopp qui l’ont aidé à atteindre la position dans laquelle il se trouve actuellement.

“La meilleure chose que j’ai jamais faite a été de m’éloigner des caméras au début”, a déclaré Gerrard.

«J’ai eu une véritable conversation honnête et ouverte avec Jurgen Klopp pendant quelques heures et le conseil qu’il m’a donné était:« N’entrez pas dans le jeu en tant que Steven Gerrard avec le nom sur le dos.

«Retournez au début et dépouillez-la comme une voiture. Obtenez votre confiance en terrain et habituez-vous aux tactiques et aux différentes formations. Essayez des choses, faites des erreurs et faites-les horriblement mal.

«Expérimentez et faites toutes ces choses loin de la caméra, mais avant de vous tester en Europa League, avant de vous tester devant des milliers et des milliers de fans – mettez-vous dans une meilleure position avant d’y aller.

“Parce que j’ai vu des tonnes de footballeurs avec leur nom sur le dos et ça ne fonctionne pas.”

«C’était le meilleur conseil. Je ne pense pas que j’obtiendrai jamais un meilleur conseil que ça. Retirez-le tout de suite et revenez au début.

«J’ai fait des erreurs au cours des deux dernières années en tant que manager des Rangers, mais l’astuce est d’apprendre d’eux.

“Mais c’est un travail où il est impossible de ne pas les faire parce que vous êtes face à tant d’autres bons entraîneurs.”

Les Rangers de Gerrard sont au milieu d’une course difficile en Premiership écossaise et se sont vus chuter de 13 points derrière le Celtic.

Depuis sa victoire dans le derby de Old Firm le 29 décembre pour se rapprocher à deux points de ses rivaux de Glasgow avec un match à la main, le Gers n’a remporté que cinq de ses 10 matchs de Premiership écossaise, perdant trois fois après avoir perdu une seule fois lors de leurs 21 précédents rencontres de la ligue.

Ils sont également au bord de l’élimination de la Ligue Europa après avoir perdu 3-1 à domicile contre le Bayer Leverkusen jeudi.