Gerrard suggère qu’il savait que le joueur des Rangers “sans faute” jouerait ce soir – HITC

Les Rangers sont dans les 16 derniers de la Ligue Europa après avoir battu Braga.

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, a déclaré sur le site officiel du club qu’il avait le sentiment que George Edmundson était prêt à se présenter pour le Gers ce soir.

Gerrard a pris parti pour le Portugal ce soir pour affronter Braga, disputant le match retour de son dernier affrontement en Ligue Europa 32.

Le Gers avait une avance de 3-2 dès le match aller après avoir réussi une reprise miraculeuse de 2-0, et devait juste être solide à l’arrière.

Les Rangers étaient exactement cela, et ont obtenu le but dont ils avaient besoin en deuxième mi-temps alors que Ryan Kent s’est dégagé pour rentrer à la maison avec une finition du pied gauche.

Le penalty sauvé d’Ianis Hagi en première mi-temps s’est avéré sans conséquence à la fin, et les Rangers se sont qualifiés pour les 16 derniers avec une superbe victoire 1-0.

Gerrard a pris un véritable pari avec sa sélection d’équipe, décidant de laisser tomber Nikola Katic après son spectacle d’horreur à St Johnstone en faveur ou George Edmundson.

Le défenseur ne faisait que sa 12e apparition pour les Rangers, mais était colossal en défense aux côtés de Connor Goldson, méritant les éloges des fans sur Twitter.

Gerrard lui-même a maintenant admis qu’il avait juste le sentiment qu’Edmundson était prêt à jouer pour les Rangers sur la scène européenne, et il est monté sur la plaque avec un affichage “absolument irréprochable”.

«D’abord et avant tout, j’ai eu le sentiment qu’il était prêt», a déclaré Gerrard. «Il est prêt depuis un certain temps et il a attendu patiemment une opportunité. Ils ne viennent pas beaucoup plus gros que loin contre Braga contre ce niveau d’adversaire. Je pensais que Connor était exceptionnel aussi à côté de lui et en tant que paire, ils étaient absolument irréprochables, donc je suis vraiment fier d’eux deux », a-t-il ajouté.

