Gerrard vise une fouille brutale contre Man Utd dans une réponse effrontée à la question de Liverpool

Date de publication: vendredi 27 décembre 2019 10:03

Steven Gerrard a minimisé l'importance de la rivalité entre Liverpool et Manchester United, en raison de la chute de ce dernier.

L'ancien capitaine de Liverpool se prépare à gérer son équipe des Rangers dans le Old Firm contre le Celtic dimanche, et a été interrogé sur sa comparaison avec les grandes rivalités dans lesquelles il jouait pour son équipe d'enfance.

Il a suggéré que les affrontements entre Liverpool et Manchester United ne sont pas aussi férocement rivalisés que ceux contre Everton, mais ne pouvaient pas résister à se moquer de ses anciens rivaux.

"Je suppose qu'il a de nombreuses similitudes, mais ce n'est pas nécessairement un match de derby, Liverpool contre Manchester", a-t-il déclaré. "Je pense que la rivalité vient du succès – ce sont les deux équipes les plus réussies en Angleterre, donc c'est une autre similitude avec ici, dans la vieille entreprise.

«Je pense que le match de derby Liverpool contre Everton est plus similaire en termes d'amertume et de haine, et de droits de vantardise dans la communauté locale. Mais à une heure et quarante minutes de Manchester… et évidemment Manchester United n'est plus en tête du classement, il y a donc une autre différence pour vous. »