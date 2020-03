Gestion du podcast de Madrid: El Clasico Après-match, 1er mars

Sur cet épisode du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, Alex Kirkland, Euan McTear et Eduardo Alvarez décomposent le Clasico et plus:

Réaction immédiate au jeu

Presseurs d’après-match

Performances individuelles et joueurs hors concours

La différence entre les première et deuxième moitiés

La situation Mariano / Jovic / Benzema

Une tonne de plus. Profitez simplement de celui-ci. Nous faisions.

Avez-vous aimé ce podcast? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon pour plus de contenu bonus: Patreon.com/ManagingMadrid

Gérer Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et bien sûr des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid les fans de se connecter et de discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24h / 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps pour maintenir ce site Web et ses podcasts en cours.

Hôtes cette semaine:

Euan McTear (@Emctear)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Eduardo Alvarez (@Alvarez)

Alex Kirkland (@alexkirkland)