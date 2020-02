Gestion du podcast de Madrid: l’après-match de la Real Sociedad + Mailbag

Cet épisode réservé aux clients du podcast Managing Madrid est divisé en deux parties.

– L’ambiance Bernabeu ce soir

– Gamme de départ de Zidane

– Les absences de Casemiro / Varane / Courtois / Mendy / Carvajal

– Rôle de James Rodriguez

– Décomposer l’objectif de Martin Odegaard

– Le vortex derrière Nacho

– Performances de Nacho et Marcelo

– Le quasi-effondrement de la Real Sociedad à la fin

– Performance de Vinicius

– Les performances d’Areola

– Citations d’après-match de Zidane

– Et plus

– Nikola Jokic portant les pépites

– Les tendances des entraîneurs dans le football et l’évolution des tactiques

– Le retour d’Asensio et comment il affecte la composition de départ à l’avenir

– Arrière gauche du Real Madrid la saison prochaine

– Reguilon et Odegaard devraient-ils rester en prêt pour un an de plus?

– Jovic n’obtient-il vraiment pas de service?

– Combien Kylian Mbappe peut-il s’améliorer en vieillissant

– Comment regarder le football avec un œil tactique

– «Scans d’épaule» de Xavi

– Et plus

