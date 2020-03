Gestion du podcast de Madrid: Los Galacticos Fall To Juventus, 2003

Dans cet épisode du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, Matt Wiltse et Om Arvind décomposent la défaite 3-1 du Real Madrid face à la Juventus à Turin lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions 2003. Parmi les points de discussion:

Le contexte de la demi-finale de la Ligue des champions du Real Madrid en 2003

Le travail exceptionnel de la Juventus pour remplacer l’argent reçu pour Zinedine Zidane (en particulier par rapport à la façon dont Barcelone a remplacé Luis Figo)

XI de départ du Real Madrid

L’absence de CM de jeu de balle avant l’ère Modric – Kroos

XI de départ de la Juventus

La performance de Raul

Peak Thuram et Zambrotta

Guti était-il surfait?

Performance de Luis Figo

Performance de Fernando Hierro

Décomposer tous les objectifs de la Juventus

Infraction et manque de chances du Real Madrid

Iker Casillas vs Gianluigi Buffon

L’éclat offensif de Pavel Nedved

Lippi vs Del Bosque

Sergio Ramos à 33 ans vs Fernando Hierro à 33 ans

Les responsabilités défensives de Zidane et Figo

L’absence de Makelele

Laquelle de ces deux équipes ferait mieux à l’ère moderne?

Et plus

Avez-vous aimé ce podcast? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon pour plus de contenu bonus: Patreon.com/ManagingMadrid

Gérer Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et bien sûr des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid les fans de se connecter et de discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24h / 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps dans le maintien de ce site Web et de ses podcasts.

Hôtes cette semaine:

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Matt Wiltse (@ MattWiltse4)

Om Arvind