Gestion du podcast de Madrid: Manchester City Preview; Levante Après-match

Cet épisode du podcast Managing Madrid est divisé en deux parties.

Victoire de Manchester City sur Leicester

Quel est le plus grand espoir pour les fans du Real Madrid dans cette égalité?

Quelle différence fait Aymeric Laporte?

Fernandinho chez CB

Est-ce que Zidane devrait jouer un diamant ou un 4-3-3, ou autre chose?

Benjamin Mendy

Potentiel pour Pep Guardiola de jouer un schéma étrange

Chances de vendre les stars de City si l’interdiction de la Ligue des champions est maintenue

Qu’est-ce qui inquiète le plus la ville en regardant le Real Madrid?

Composition probable de la ville

Et plus

Éliminer les points positifs du chemin

Tactiques du Real Madrid en première mi-temps

Performance d’Isco

Le passage

Les performances de Karim Benzema et Eden Hazard

La performance de Marcelo

Hernandez Hernandez

Absence de Fede Valverde

La meilleure approche tactique contre Manchester CIty

Scénarios probables et improbables mercredi

Les arguments contre l’utilisation du diamant contre City

Et plus

Hôtes cette semaine:

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Nico Morales (@Nico_OMorales)

Om Arvind