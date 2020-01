Gestion du podcast de Madrid: Odegaard vs Kubo; Les débuts de Vallejo; Victoire de Castilla

Dans cet épisode réservé aux clients du podcast Managing Madrid, Matt Wiltse, Sam Sharpe, Kristofer McCormack et Ruben Sk͏j͏e͏r͏p͏i͏n͏g discutent en deux parties:

– Odegaard vs Kubo

– Notation des performances d’Odegaard

– 3 plongées de jeu pour O?

– Performance de Kubo et nouvelle situation au sein de l’équipe de Majorque

– Débuts Vallejo

– Assistance Reguilon

– Oscar surprenant manque de minutes vs Atletico

– Andriy Lunin contre Christian Stuani

– Dernières nouvelles sur le mouvement de prêt potentiel de Dani Ceballos

– Prédictions pour Odriozola

La victoire sur Pena Deportiva dimanche

Le retour en forme de Miguel Baeza

Le classement et la position de la Castille en termes de promotion et de relégation

Quand Reinier Jesus fera ses débuts en Castille

Jouera-t-il à l’extérieur

Nos réflexions sur sa signature

Son avenir à long terme avec le Real Madrid

Blessure de Pedro Ruiz

La Castille devrait-elle signer un attaquant

Juan Latasa en remplacement possible de Ruiz

Le domino qui pourrait voir Israël Salazer être promu jusqu’à Juvenil B ou A de son groupe d’âge actuel

Pablo Rodriguez en entrée de Castilla

Jouer sur le banc de l’équipe senior pour promouvoir Castilla

Nos objectifs préférés de Castilla

Comptes et chaînes Youtube à suivre si vous êtes intéressé par Castilla.

