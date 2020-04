Gestion du podcast de Madrid: Peak Hazard; Ye-Ye Era; Castilla Corner

Lien vers la page GoFundMe de Neville

Cet épisode du podcast Managing Madrid est divisé en trois parties.

Comment Alex obtient-il ses invités?

L’histoire d’avoir Reece James et (presque) Mason Mount sur The Byline

Les relations de Chelsea avec la presse

Pourquoi Chelsea et le Real Madrid sont des alliés indirects

La meilleure saison d’Eden Hazard

Redressement de Mateo Kovacic à Chelsea

L’interdiction de transfert de Chelsea était-elle une bénédiction déguisée?

La grandeur d’Amancio

L’ère Ye-ye

Longévité de Gento

L’équipe United de Busby

Pourquoi c’était un jeu si facile à regarder

Une ambiance incroyable au Bernabeu

Formations bizarres

Comment le Real Madrid a changé après le départ de Puskas et Di Stefano

L’effondrement – une avance globale de deux buts

Pourquoi Pirri est l’un des joueurs les plus sous-estimés de l’histoire du Real Madrid

Miguel Perez

Questions de tir rapide: CR vs Messi, nos joueurs préférés, nos équipes préférées du Real Madrid, nos équipes les plus détestées, etc.

Et plus.

Cette semaine, Castilla Corner donne à ses cinq meilleurs et cinq derniers espoirs de Castilla grâce à un classement supérieur / inférieur de l’ensemble de l’équipe.

