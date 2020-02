Gestion du podcast de Madrid: Phil Ball sur Martin Odegaard + Copa Preview; Suivi des prêts; Castilla Corner

Cet épisode réservé aux clients du podcast Managing Madrid se compose de trois parties:

– Achraf est-il moins impliqué maintenant avec Haaland dans l’équipe?

– Front-ridicule du Borussia Dortmund

– Performance d’Achraf le week-end et frustration visible

– Tirage au sort Oscar vs Odegaard

– Citation d’Aguirre d’après-match à propos d’Oscar

– Sergio Reguilon contre Alaves

– Kubo vs Valladolid

– Performances de Lucas Zidane et Andriy Lunin ce week-end

– Alvaro Odriozola contre Ivan Perisis

– Borja Mayoral vs Barcelone

– Et plus.

– Comment les fans de la Real Sociedad pensent de Martin Odegaard et Imanol Alguacil

– Odegaard devrait-il commencer à La Real pour un an de plus?

– Pourquoi Phil s’est trompé sur Odegaard

– Odegaard fait-il irruption dans le milieu de terrain du Real?

– Quel est l’objectif de la Sociedad cette saison?

– Leur tableau de profondeur

– Comment Odegaard se classe-t-il parmi les joueurs de la Real Sociedad les plus talentueux de tous les temps?

– Représentation des médias espagnols d’Odegaard

– un aperçu du match de jeudi

– Et plus.

Le match nul 1-1 avec Langreo.

Transfert Marc Gual

Transfert Ivan Morante

La table

En savoir plus sur Reinier Jesus et ses débuts potentiels

Qui se fait larguer quand Reinier arrive

Qui pourrait entrer dans la première équipe

Le changement de format de la Copa del Rey et la mentalité de Zidane à ce sujet

Enzo Zidane

Israël Salazar match contre Complutense Alcalá

Où il sera la saison prochaine

Bons joueurs dans la Cantera

Joueurs rétro Castilla

Hôtes cette semaine:

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Matt Wiltse (@ MattWiltse4)

Sam Sharpe (@CastillaStats)

Kristofer McCormack (@ K_mc06)

Ruben Skjerping (@RubenPMN)

Phil Ball (@PhilBallTweets)