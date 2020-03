Gestion du podcast de Madrid: suivi des prêts post-Clasico + Castilla Corner

Cet épisode réservé aux clients du podcast Managing Madrid est divisé en deux parties.

Jesus Vallejo vs Celta Vigo

Martin Odegaard vs Valladolid

Achraf Hakimi vs Freiburg

Dani Ceballos vs Portsmouth

Takefusa Kubo vs Getafe

Oscar Rodriguez vs Alaves

Et plus

La défaite 4-0 contre Pontrevedra

La table

Questions Twitter sur Fran Garcia v Miguel Guiterrez, temps de jeu Franchu, meilleur joueur de Castilla, notre joueur de Castilla préféré.

Les avantages de regarder Juvenil A

L’âge des équipes de jeunes du Real Madrid

Si les jeux des jeunes enfants sont diffusés sur Real Madrid TV, ses avantages et ses inconvénients

Réussir dans le système des jeunes du Real Madrid

Fidalgo restera-t-il à Castilla à long terme

Une grande discussion sur l’utilisation des joueurs plus âgés pour obtenir une promotion et le Barça B le fait.

L’ancienne équipe du Real Madrid C

Joueurs de Castilla sous-estimés

Histoires d’Odegaard

Gérer Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et bien sûr des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid les fans de se connecter et de discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24h / 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps dans le maintien de ce site Web et de ses podcasts.

Hôtes cette semaine:

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Matt Wiltse (@ MattWiltse4)

Sam Sharpe (@CastillaStats)

Kristofer McCormack (@ K_mc06)

Ruben Skjerping (@RubenPMN)