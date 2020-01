Getafe a un mois pour signer un joueur pour Cabrera

Ce dimanche, nous savons que l’Espanyol a signé la défense de Getafe, Cabrera. Et il l’a fait en payant le clause de neuf millions que le joueur de l’équipe bleue avait stipulé. Situation qui permet au Getafe une plus grande marge pour rechercher un éventuel renforcement sur ce marché d’hiver. Plus précisément un mois à partir d’hier, date de paiement de la clause.

19/01/2020 à 17:31

CET

Ceci est collecté dans le Règlement général de la Ligue et qui a son origine dans ce qui s’est passé en 1997 lorsque le Soccer Club Barcelona payé la clause du Brésilien Rivaldo au Deportivo de la Coruña ne laissant presque aucune marge à l’équipe galicienne pour remplacer sa star brésilienne. Il est inclus dans “La période exceptionnelle d’enregistrement des joueurs dans les cas présumés de clause d’indemnisation par un joueur”. Et de même pour le troisième club touché en chaîne par ce paiement in extremis de la clause de résiliation, implantée en Espagne par le décret royal 1006/1985.

Dans cet article, il le dit très clairement. Il indique textuellement que “si, dans les quinze jours civils précédant la fin de l’une des périodes d’inscription, un joueur résilie unilatéralement le contrat de travail en cours avec son équipe en vertu du décret royal 1006/1985, l’entité Si vous étiez inscrit, vous aurez un Délai exceptionnel de 30 jours à compter de la résiliation pour enregistrer un nouveau joueur“Quelque chose qui arrive au Getafe une fois la clause de paiement d’hier, le 18 janvier, puis moins de quinze jours avant la fin de la fenêtre d’hiver prévue pour le 31 janvier. Donc le Getafe Il a deux scénarios. Jusqu’au 31 janvier, vous pouvez vous inscrire à égalité de conditions avec tout joueur qui pourrait également participer à des compétitions européennes.

Mais après cette période, le club madrilène aura, en cas de non-signature, un autre 18 jours pour pouvoir remplacer l’absence de Cabrera. Bien sûr, ils ne peuvent plus seulement être des joueurs du marché espagnol, c’est-à-dire de n’importe quelle équipe de première et de deuxième division, en tant que joueur sans puce et sans emploi. Dans ce cas, vous ne pouvez plus être inscrit au Ligue Europa car les transferts internationaux sont fermés depuis le 1er février.

Logiquement cela provoque une réaction en chaîne Puisqu’il est normal que le club qui vient de perdre un joueur payant sa clause cherche des joueurs sur le marché pour combler cette vacance et aussi avoir beaucoup d’argent en poche. Voilà pourquoi aussi ce troisième club qui pourrait être affecté par la perte d’un footballeur, soit en payant un virement, soit en payant également la clause, Il a également une marge de manœuvre pour aller au marché pour trouver un joueur. “Le même délai sera accordé au club ou au SAD qui a fait l’objet d’une résolution unilatérale du contrat à la volonté du joueur de football, lorsque la circonstance dans laquelle ledit joueur est enregistré par un club ou une société de sport qui avait l’exception prévue dans la section précédente est en accord” .