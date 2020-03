Getafe accepte une option d’achat sur Marc Cucurella de Barcelone – rapport

Getafe aurait repris son option d’achat pour signer Marc Cucurella sur un contrat permanent de Barcelone pour 6 millions d’euros.

Le joueur de 21 ans s’est joint à un prêt d’une saison en juillet et est devenu un habitué de l’impressionnante équipe de José Bordalas.

Marca rapporte que Getafe a maintenant exercé son option d’achat, bien que l’accord signifie que le Barça a droit à 40% de toute vente future.

Il y a eu des rapports d’intérêt pour Cucurella de plusieurs côtés au cours des derniers jours.

On pense que Chelsea, la Premier League, serait intéressée, ainsi que Napoil et Bayer Leverkusen et Borussia Mönchengladbach.