Getafe CF, Bordalás: “Celta n’a fait que perdre du temps et la renommée est à nous”

José Bordalás a déclaré sur Movistar TV que Getafe avait plus de mérite que le RC Celta pour remporter la victoire: «Getafe a voulu jouer et l’adversaire n’a fait que perdre du temps. Et la renommée est à nous. Nous avons fait des mérites pour remporter la victoire mais cela ne pouvait pas l’être. Nous avons manqué de calme et de tranquillité dans le dernier tiers du peloton, c’était dommage, ajouter trois points aurait été très bon pour nous. Ça ne pouvait pas l’être. Je ne me plains jamais, je me plains quand ils nous accusent. Nous avons été tagués. Quand nous gagnons, ils remettent sept minutes et quand nous ne gagnons pas, ils remettent moins. Ils ont permis au rival de perdre beaucoup de temps, c’est légal. Maintenant, réfléchissons au prochain match. »