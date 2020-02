Getafe CF, Bordalás: “Nous manquions émotionnellement d’énergie dans la dernière partie du jeu”

José Bordalás, entraîneur du Getafe CF, a analysé dans Movistar TV la défaite de son équipe contre le FC Séville: «Nous avons fait une excellente première mi-temps. Enlevant les premières minutes pendant lesquelles Séville a généré un certain danger, la commande du jeu et le contrôle du jeu étaient les nôtres. Une erreur d’Etebo lors du glissement les a obligés à se reposer avec la sécurité du résultat favorable. Dans une faute latérale, ils nous ont fait 0-2 et cela nous a déjà coûté. C’est une équipe très bien dotée. Il s’agit d’une copie conforme du match du Real Madrid, d’une erreur 0-1 et d’une faute latérale 0-2. Fatigue? L’équipe allait bien à la fin, mais émotionnellement n’avait pas l’énergie de la première mi-temps par le coup des deux buts.