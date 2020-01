Jaime Mata, attaquant du Getafe CF, a apprécié la victoire de son équipe à Butarque, dans des déclarations à Movistar TV: «Ils étaient désespérés de marquer un but et nous voulions laisser passer les minutes. Nous avions grandement besoin de cette victoire. Nous savions qu’en plus d’être un derby, le rival est très intense dans son domaine. Si, à part correspondre à cette intensité, nous étions en pleine attaque, nous ne pourrions pas demander plus. Nous devions changer la dynamique. »