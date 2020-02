Getafe CF, Nyom: “Angel est un tueur avant le but”

Allan Nyom a analysé dans Movistar TV la défaite du Getafe CF contre le FC Barcelone et a parlé de son partenaire Angel, censé être destiné par le club catalan: «J’ai remarqué un contact, j’ai essayé de me défendre mais je ne voulais pas bloquer Umtiti, il est allé au sol et l’arbitre Il l’a annulé. Je dois voir la pièce. Le Camp Nou est un domaine compliqué, l’adversaire a de très bons joueurs et avec nos armes nous essayons de les annuler. On avait des options, rien ne se passe, il faut continuer. Angel? C’est très bon, a beaucoup de qualité et avant le but c’est un meurtrier. Nous sommes heureux qu’il joue avec nous. »