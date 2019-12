Getafe pour parler à Barcelone de Carles Alena

Le président de Getafe, Angel Torres, a confirmé son intention de parler à Barcelone pour voir s'ils seraient prêts à laisser Carles Alena partir dans la fenêtre de transfert de janvier.

Torres a déjà admis qu'il était un grand fan du jeune et aimerait l'avoir au club et est maintenant prêt à raffermir son intérêt.

«Je vais leur parler cet après-midi, ou demain, pour voir si l'enfant restera ou non. J'aime Carles Aleña et je le voulais il y a deux ans. Il pourrait couvrir l'endroit si quelqu'un d'autre partait. Si personne ne part, personne n'entrera. Mais Markel est fatigué de souffrir et s'il prend sa retraite, nous aurons une place ouverte. Il veut prendre sa retraite et nous devrons le remplacer.

«Le marché est ouvert et il y a des acteurs qui veulent nous rejoindre. Nous sommes en Europa League et tout accord qui pourrait nous améliorer maintenant ou pour l’avenir est quelque chose que nous apprécierons. »

Source | sport

Barcelone a un milieu de terrain surpeuplé et il y a des spéculations continues sur l'avenir d'Alena, Ivan Rakitic et Arturo Vidal avant la fenêtre de transfert d'hiver.