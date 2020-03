Getafe recherche la normalité en vue de l’Inter. Mais il ne sait toujours pas si et comment aller à Milan

Situation particulière, celle qui connaît le Getafe (et pas seulement) pendant ces heures. L’équipe de Bordalas s’est en effet entraînée ce matin dans son propre centre sportif (pour demain à 18 heures la finition au Colisée Alfonso Perez serait programmée) en vue du match du jeudi 12 mars contre l’Inter, parti huitièmes de finale de la Ligue Europa. L’entraîneur avait toute l’équipe disponible aujourd’hui, y compris le retour d’Olivera, mais on ne sait toujours pas si l’équipe pourra prendre l’avion jeudi matin pour se rendre à Milan pour jouer le match.

Le gouvernement ibérique a en effet bloqué tous les vols Espagne-Italie jusqu’au 25 mars, apparemment sans exception concernant le sport. Pour cette raison, dans les prochaines heures, il sera mieux compris si le match se jouera, où il se jouera et si l’équipe pourra se rendre d’une manière ou d’une autre à Milan.

