Getafe, Tottenham de Mourinho défie Arsenal pour le défenseur Djene

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

Pendant deux années consécutives, il est entré dans le 11e idéal de la Liga, sans militaire dans aucun des clubs les plus importants. Djené Dakonam, défenseur de Getafe, continue de marquer des buts pour de nombreuses équipes, notamment en Premier League. Le Togolais, en été, était un objectif de Leicester pour remplacer Maguire, mais c’est Arsenal qui a fait une offre très proche de la clause de résiliation (35 millions). Maintenant, les Gunners aimeraient réessayer, mais ils doivent faire attention à la compétition Tottenham de José Mourinho.

Le milieu de terrain de l’Inter, Nicolò Barella, a évoqué ses premiers mois dans le Nerazzurri sur les micros de Sky Sport: “L’Inter me voulait beaucoup et j’essaie de tout faire pour regagner ma confiance. la moitié mais ce sont des choses qui arrivent, je veux aussi faire ma bouche …