Comme le rapporte El Desmarque en Espagne, le Getafe a déjà décidé et rachètera pour lui-même 6 millions d’euros Marc Cucurella de Barcelone. L’extérieur a été prêté cette année et a explosé lors de la course de Getafe entre la Liga et la Ligue Europa où il affrontera l’Inter en huitièmes de finale..