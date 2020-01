Getafe vs Betis LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 21 Liga Española 2019-2020

Bon match nous attend ce dimanche 26 janvier suivant la date 21 de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Getafe Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui leur permet de se consolider dans les premières positions, mais ils recevront un Betis qui va essayer de surprendre lors de sa visite à Colisée Alfonso Pérez.

Hora et Canal Getafe vs Betis

Siège: Coliseum Alfonso Pérez, Madrid, Espagne

Heure: 16h00 depuis l’Espagne. 9h00 du Mexique et d’Amérique centrale. 10h00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 12h00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 7h00 PT / 10h00 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. DirecTV Sports en Amérique du Sud. beIN Sports aux États-Unis

Getafe vs Betis LIVE

LA photo de Getafe Il a eu une très bonne campagne en restant dans la lutte pour les premières places du tableau, étant donné qu’en 20 dates, ils totalisent 9 victoires, 6 nuls et ont été battus 6 fois, donc à la maison, ils essaieront de continuer avec leur inertie positive.

Les Azulones Ils viennent d’une grande victoire le jour dernier quand ils ont dû rendre visite à Leganés avec un 0-3 clair avec les annotations de Leandro Cabrera, Allan Romero et Jaime Mata.

De son côté, le Betis Il a eu une campagne irrégulière errant dans une demi-table, bien que le jour dernier, ils aient réalisé une bonne victoire 3-0 sur la Real Sociedad pour rester avec 7 victoires, 6 nuls et 7 matchs perdus.

Les Betics ils avaient une activité en milieu de semaine lors de la 16e de finale de la Copa del Rey en visitant Rayo Vallecano dans un affrontement très excitant qui a fait match nul 1-1 en 90 minutes, ils ont maintenant fait match nul 2-2 en prolongation pour aller aux tirs au but où ils ont fini par tomber . Andrés Guardado, Diego Lainez et Guido Rodríguez étaient des partants mais peu de choses pouvaient être faites.

Les deux Getafe comme lui Betis ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons la Azulones en cinquième position avec 33 points, tandis que Betics onze mars avec 27 unités dans ce Ligue espagnole. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Getafe vs Betis.

Getafe vs Betis LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 21 Liga Española 2019-2020