Getafe vs Real Madrid, 2020 streaming en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le Real Madrid entamera sa deuxième moitié de la saison de Liga 2019-2020 en visitant Getafe, qui a été excellent sous Pepe Bordalas cette année et n’est qu’à deux points derrière l’Atletico de Madrid pour la quatrième place du tableau.

Les hommes de Zidane tenteront de briser leur séquence de trois matchs nuls consécutifs dans la compétition nationale pour commencer 2020 sur une bonne note. L’entraîneur français sera sans Eden Hazard, Marcelo et James Rodriguez. La star belge se remet toujours de la blessure au pied qu’il a contractée contre le PSG et ne devrait pas faire son retour avant la fin du mois, tandis que Marcelo et James sont de retour à l’entraînement mais ne sont pas encore prêts à jouer un match de compétition .

Ramos manquera également le match après avoir vu son cinquième carton jaune contre l’Athletic Bilbao, ce qui signifie que Eder Militao partira au centre de la ligne défensive de l’équipe aux côtés de Varane.

Getafe est une équipe à l’esprit défensif qui sait tirer parti de solides chances de contre-attaque, donc le Real Madrid devra être à son meilleur s’il veut gagner les trois points du Bernabeu ici.

COMMENT REGARDER, STREAM LA LIGA

Date: 01/04/2020

Temps: 16h00 CEST (heure locale), 10h00 HNE.

Lieu: Alfonso Perez, Getafe, Espagne.

Télévision disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

