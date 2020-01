Getafe vs. Real Madrid: résultat, chronique, buts du match en date du 19 | LaLiga | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Le gardien belge Thibaut Courtois a joué un rôle déterminant dans le triomphe de l’équipe dirigée par Zinedine Zidane.

Les joueurs du Real Madrid célèbrent leur deuxième but contre Getafe, lors du match de LaLiga qui se joue ce samedi au Colisée Alfonso Pérez.

EFE

EFE

4 janvier 2020, 12 h 27

Le Real Madrid a mis fin à la sécheresse des deux derniers matchs de 2019 et a commencé la nouvelle année avec une victoire à Getafe, grâce à deux actions de ballon arrêté dans lesquelles Raphael Varane est intervenu, le premier avec un but dans la propre porte de David. Soria, et un peu dans le temps additionnel de Luka Modric (0-3). Le Colombien James Rodríguez n’a pas été convoqué pour cette rencontre.

Point et fin de la séquence de trois matchs nuls consécutifs du Real Madrid, qui agresse la direction de LaLiga Santander en attendant le résultat de Barcelone, après avoir maintenu leur objectif à zéro pour la troisième journée consécutive grâce à la fermeté de Thibaut Courtois, et revenir d’exposer un encanteur à succès.

Le gardien belge a empêché Getafe d’avancer et a laissé deux bonnes interventions pour garder le Real Madrid devant après que David Soria ait marqué un but à 35 minutes.

Il a pu condamner le Real Madrid dans une action de Karim Benzema et il l’a fait avec un bout de Raphael Varane à 53 minutes. Le résultat pourrait être plus volumineux, Gareth Bale a pardonné deux fois sans faute à Soria et c’est Modric qui a fini par signer le troisième dans le temps ajouté après l’aide de Fede Valverde.

