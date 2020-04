Ghirelli à RdC – 1er épisode: “Serie C? Le problème est 20/21. Nouvelles importantes dans Cura Italia 2”

Le 18 avril, nos micros ont eu l’intervention exclusive du président de la FIGC, Gabriele Gravina, qui a analysé les sujets d’actualité du moment: entre les baisses de salaires, le soutien aux catégories les plus à risque dans la crise économique et sanitaire et la reprise des championnats. Aujourd’hui aussi Président de la Lega Pro, Francesco Ghirelli, contacté par notre rédaction, a fait le point sur la situation à 360 ° entre le présent et l’avenir de la Serie C et du football italien.

MOT DU PRÉSIDENT DE C

Le premier aspect, celui qui est le plus cher à toutes les composantes de la troisième série de football professionnel en Italie, concerne sans aucun doute les différentes initiatives / propositions qui ont été mises en pratique par le conseil de Serie C et les délais pour les atteindre. .

«Je commencerais par le début, ou plutôt par le problème des décrets gouvernementaux. – Ghirelli a commencé – Dans quel sens est-ce un problème? Je m’explique, nous étions la seule ligue à présenter une étude d’impact économique et financier en collaboration avec Price, le pays ne disposant pas de ressources illimitées, nous avons donc simplement analysé les dégâts de manière prudente sans augmenter le nombre. Nous devons donc affronter des situations différentes, travailler sur nous-mêmes de manière critique, car le vrai problème est représenté par 20/21 et si nous ne nous déplaçons pas correctement aujourd’hui, alors la situation à l’avenir deviendra insupportable. L’impact potentiel est estimé à environ 80 millions d’euros sur la Lega Pro, à cet égard, je voudrais vous rappeler que dans Cura Italia 1 pour la première fois, le football est assimilé au secteur de la production du pays. Cela signifie de nouvelles opportunités, de nouveaux défis et des outils qui peuvent être utilisés, par exemple, je pense au fonds de licenciement, ou la possibilité d’obtenir un apprentissage dans les décrets délégués, ce dernier aspect étant d’une grande importance pour la série C. l’un des Lega Pro – Nous devons travailler sur la formation au football, également dans la perspective d’une activité post-compétitive, puis profiter des contrats qui encouragent l’utilisation des jeunes pour rendre le parcours durable. Dans Cura Italia 1, le paiement des frais a également été déplacé, la fiscalité a été déplacée en juin par le biais des différentes tranches “.

VERS LE NOUVEAU DÉCRET

Cura Italia 2 arrive à la fin du mois, malgré les licenciements, mais pas seulement. Le numéro un de la Lega Pro clarifie certains aspects du prochain décret.

“Le nouveau décret, Cura Italia 2, devrait être promulgué le 30 avril, au lendemain de la DEF du 28/29. J’utilise le conditionnel parce que, comme Lega Pro, nous ne pouvons effectuer qu’une fonction interlocutoire et non une poussée. Cela ne devrait pas être considéré comme une décharge de responsabilité, ce serait une sottise, je parlerais plutôt d’un autre type de prise en charge. Mon objectif est de m’assurer que les clubs ne peuvent pas me dire en fin de compte que tout ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés n’a pas été fait. – Ghirelli souligne – je crois que si tout le monde fait de son mieux, ils bénéficieront à tout le pays. Fonds de licenciement dérogatoire? Dans le décret précédent, il y avait un problème d’interprétation sur cet aspect, l’INPS a donné une interprétation pour les athlètes professionnels qui n’était pas entièrement claire, ce qui empêchait divers sujets de l’utiliser. Dans Cura Italia 2, il devrait y avoir une disposition qui clarifiera tout, l’exemption de licenciement sera accessible à tous les athlètes jusqu’à 50 000 euros bruts par an, donc de nombreux athlètes de différentes disciplines devraient tomber. Outil indispensable pour la Pro League? Exactement, nous avons été les premiers à nous arrêter le 21 février, mettant paradoxalement la santé au premier plan nous a placés dans une situation de plus grande incertitude par rapport aux autres ligues, nous avons en fait été frappés sur les deux sources principales: les recettes du box-office et les parrainages “.

CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ ET CIGD

Précisément sur les principaux moyens de subsistance de la Serie C, le président Ghirelli explique en un mot les effets de l’arrêt et les frictions qui pourraient survenir sans une approche responsable des problèmes critiques du moment.

“La première source de revenus de Lega Pro est clairement représentée par les recettes du box-office. Lors du match aller, nous avons déclaré environ 600 000 spectateurs de plus que la saison dernière, résultat d’un excellent travail à 360 °. Nous avons organisé de nombreuses installations sportives, pris des initiatives visant à ramener les gens au stade, aujourd’hui, en raison de l’urgence sanitaire, tout cela a disparu. – a souligné le président de la Lega Pro – Indirectement aussi les parrainages sont moindres, par rapport à A, cependant, les clubs de C ne feront jamais de contestation car la plupart des sponsors sont du territoire où le club insiste. Les sponsors aident souvent les propriétaires d’entreprises lorsqu’ils ont besoin d’allégements économiques et, par conséquent, les parties inversées conduiront inévitablement à un comportement similaire, une forme de gratitude. – continue Ghirelli – Une fois que ces deux sources ont cessé d’exister, le fonds de licenciement acquiert clairement un poids spécifique important sans lequel de nombreux clubs souffriraient d’un déficit de liquidité, avec des tensions inévitables entre clubs, joueurs et entraîneurs “.

DEUX QUESTIONS VITALES

La Serie C porte la question des paris sportifs et du crédit d’impôt à l’attention du gouvernement, sujets brûlants du débat sur l’avenir du sport en Italie et pas seulement pour la troisième série de football professionnel.

« Les paris? Nous avons demandé 1% du financement total, mais la discussion a évolué sur le plan juridique et juridique, un aspect que je ne veux absolument pas sous-estimer, mais je pense que le problème doit être abordé dans la perspective d’un pays en «guerre» où chacun doit faire des sacrifices. 75% des paris sportifs sont représentés par le football, puis il y a les autres sports, donc si vous ne recommencez pas, il y aurait des dégâts dans ce sens. Le prochain décret devrait prévoir un fonds d’épargne sportive, dont une partie sera allouée au football, à laquelle s’ajouteront quelques millions de la FIGC, des crédits sportifs, des dépôts et des prêts en espèces, plus une partie des 120 millions de dollars alloués par la FIFA à fédérations en crise. – Rappels Ghirelli – Crédit sportif? Le retour du crédit d’impôt serait essentiel. Nous avons signalé à Gualtieri et Spadafora que, s’il y a un problème de continuité des affaires pour les 60 équipes de C et pour les amateurs, et que les propriétaires ont à leur tour une ou plusieurs entreprises bouleversées par la crise, au cas où celle-ci devrait les investissements nécessaires seront principalement pour vos activités. Le football amateur se présenterait à cet impact dans une condition de grande fragilité, nous avons donc expliqué aux ministres l’importance de ce système d’un point de vue social et économique. Basket-ball, volley-ball, football amateur, Lega Pro et bien d’autres activités qui garantissent l’emploi et la consommation, si cette usine tombe en panne, l’État subira de graves dommages à cet égard. – continue la question de la Serie C – À ce stade, je pense qu’il vaut mieux “stériliser” la situation pendant deux ans et retourner en crédit d’impôt à ces réalités territoriales et à leurs sponsors locaux, qui seraient alors encouragés à faire des gestes importants en faveur du territoire dans lequel ils opèrent. Ce faisant, vous évitez tout d’abord de nombreuses faillites, puis peut-être que dans deux ans le cercle vertueux va rouvrir, avec des ressources pour le fisc que vous n’auriez plus autrement “.