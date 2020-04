Ghirelli à RdC – 2ème épisode: “Tournage? Impossible de plaire à tout le monde. Sur le protocole et l’inscription …”

Hier, le numéro un de la Lega Pro, Francesco Ghirelli, à nos microphones analysé les perspectives d’avenir de Série C à la lumière des dispositions contenues dans le décret Cura Italia 1 et dans le prochain qui arrivera à la fin du mois. Sur la table des questions critiques et des propositions pour essayer d’en sortir avec le moins de dégâts possible.

INITIATIVES ET PROJETS

Dans cette deuxième partie, nous parlons des projets lancés par la Lega Pro, des futures inscriptions aux championnats et du plan stratégique qui sera présenté au prochain Conseil fédéral.

“En tant que Lega Pro, nous regardons vers l’avenir, pour la première fois que nous avons présenté des projets à l’Union européenne, je parle clairement d’Erasmus et de la formation, où la Serie C est le leader avec l’Albanie, le Malte, le Maroc, la Bulgarie et une fédération L’équipe espagnole, sans oublier le projet sur la lutte contre les paris, pour la légalité, avec la Sorbonne à Paris présentée le 21 avril. Le Lega Pro a également présenté 4 projets au CIPES: projet d’efficacité énergétique dans les stades; projet sur la gestion de la formation des jeunes; projet de billets multiples, pour lequel si je pars avec un groupe d’amis, je peux profiter des billets pour accéder aux restaurants et autres installations, un moyen de découvrir la ville, de prendre un bain culturel, de briser la culture de la séparation et des niveaux inférieurs alerte à l’ordre public; enfin le projet sport et banlieue, dans lequel 60 projets impliquant des centres sportifs pour les jeunes sont canalisés pour que notre mission se renforce “

NOEUD D’INSCRIPTION ET DE FONDS

Non seulement la saison 2019/20 à conclure, l’idée est de mieux s’approcher et mieux s’organiser en vue de 2020/21. Enregistrement et gestion vertueuse des comptes d’une catégorie qui, dans un passé récent, a dû faire face à de nombreuses difficultés de ce point de vue.

«Pendant ce championnat, la Lega Pro a ramené les règles au centre, nous avons fermé la voie aux bandits, si vous regardez aujourd’hui par rapport à hier, nous avons très peu de points de pénalité. Nous avons inséré un filtre très fort, comme règle pour laquelle avec deux bimonts non payés on sort du tournoi. – rappelle Ghirelli – Inscription? Le pays n’a pas besoin d’immobiliser des ressources, nous n’avons pas pu bloquer plusieurs millions d’euros entre B et C, également liés à des garanties supplémentaires sans que cela n’affecte les poches des entreprises. Nous avons donc décidé de mettre en place un fonds de garantie tel que Lega Pro, qui garantit un accompagnement immédiat en cas de défaut ou de retard de paiement. (ICI REGLEMENT DU FONDS D’APPUI) Stades? En ce moment, nous ne pouvons pas augmenter les coûts, nous effectuons des opérations qui ne nous permettent pas de dépenser de l’argent qui n’est pas nécessaire, des actions utiles pour redémarrer le moteur “.

LEAGUE PRO VERS L’AVENIR

Plan stratégique présenté en collaboration avec Price, de forts investissements sur le capital humain de la Lega Pro à tous les niveaux, avec un rôle très fort des centres de recherche universitaires.

“Lors de la prochaine réunion, nous présenterons le plan stratégique avec Price, il n’y aura pas de virus avant et après, face à l’urgence et nous relancer sont deux priorités qui vont de pair. Actuellement, il y a deux mots clés: discontinuité et courage. Le premier est lié à la culture des faillites qui a parsemé la Lega Pro ces dernières années, nous devons nous réinventer et recommencer de manière structurée, ils réduisent les coûts même de manière décisive. Ce faisant, une ligue peut saisir l’opportunité de la transition et en même temps faire des investissements stratégiques sur les qualités des hommes et des femmes qui la composent. – souligne le président de la Lega Pro – Dans notre plan, lorsque nous parlons de réduire les coûts, nous ne pouvons clairement pas faire référence à la situation avant le virus, car ce serait comme regarder à travers le trou de la serrure. Maintenant, le scénario est totalement nouveau, lorsque la mission des jeunes est affirmée, les clubs Lega Pro peuvent remplir une grande fonction, en sauvant ce système social, nous faisons le bien du pays. De quelle manière? En enseignant la culture d’équipe, en fournissant des modes de vie qui impliquent moins de consommation de drogues pour protéger la santé, plus de football social réduirait les dépenses de lutte contre la criminalité. Nous devons former des jeunes culturellement capables d’accepter le défi d’être compétitif dans le football et au-delà, le pays aura un grand besoin à l’avenir. Les processus d’innovation et de numérisation de la Ligue et de la société sont un autre enjeu important, en plus du fort investissement dans le facteur humain à tous les niveaux, des managers au rôle très fort des centres de recherche universitaires. “

RÉFORMES ET PAIX AVEC LA SIBILIE

Ces derniers jours, des frictions avec la Ligue nationale amateur, une affaire qui est revenue plus tard pour le bien de toutes les composantes, qui se déplacent désormais rapidement vers une saison impérative de réformes pour l’ensemble du système de football.

«Pour faire des réformes du système, l’unité est nécessaire, par exemple si la Ligue de Serie A vise à avoir la direction du football italien, elle pourrait faire un geste comme celui de ses collègues britanniques et allemands. En Premier et Bundes, les ligues supérieures ont fourni un soutien concret aux ligues mineures, vous êtes donc un leader. Après la crise, nous devrons revenir, avec une grande sérénité, pour discuter de mutualité, de la loi Melandri, des ressources disponibles. – explique Ghirelli – Embrayages LND? Déterminé pour le non-sens de l’un de mes amis, un scientifique qui a envoyé une lettre inutile, je ne comprends pas comment il est possible de se faire du mal de cette façon. J’ai écrit à Sibilia pour lui dire que nous ne devrions pas faire comme les chapons de Renzo, qui vont au marché et pendant qu’ils se font prendre, nous devons travailler ensemble parce que nous sommes fautifs ensemble. Sa réponse, et je n’en doutais pas, est ce à quoi je m’attendais et maintenant nous pouvons enfin travailler pour le bien du football italien, il est important que tout le monde soit dans la discussion pour le bien du pays. Je suis très fier quand je dis que c’est vraiment la saison des réformes, si nous nous affrontons en nous éloignant des petites logiques partisanes, nous pouvons ouvrir un horizon vraiment lumineux “.

PROTOCOLES ET ASSEMBLAGE

Les fédérations et les ligues raisonnent sur le protocole de la commission médicale de la FIGC, des médecins très actifs pour comprendre s’il sera possible de mettre en œuvre certaines mesures dans chaque catégorie, puis l’Assemblée fédérale qui, espérons-le, pourra donner naissance à des choix courageux et concrets.

« Protocole? Il y a peu de choses à faire, si vous voulez jouer au football, vous devez l’appliquer, mais n’oublions pas les différences en termes d’installations sportives, nous devons être en mesure de garantir la sécurité de chacun car ce virus maudit ne fait pas de distinction entre les catégories. En tant que Lega Pro, nous avons été les premiers à arrêter, le 21 février, il serait irresponsable et insensé de reprendre maintenant sans les bonnes garanties en termes de sécurité et de mise en œuvre des protocoles. Confrontation avec les médecins de la Lega Pro? Ils ont soulevé un problème, indiquant clairement qu’il y avait un professionnalisme à impliquer, dans la hâte qu’on oublie. Je voudrais recommencer à jouer au football mais ensuite il faut faire face à la réalité, avec des problèmes de structures médicales et surtout il ne faut pas oublier que les médecins C sont majoritairement bénévoles. Trois semaines fermées dans un centre sportif, analyse, contrôles, coûte trop cher pour certaines catégories. N’oublions pas aussi que les nombres de l’infection sont différents d’une région à l’autre, il serait difficile de se rendre sur le terrain, nous espérons que la virulence diminuera et que la science progressera dans cette direction avec les médicaments et les vaccins. Nous avons des entreprises structurées telles que Monza, Catane et quelques autres, mais il y a ensuite les zones rouges ou anciennes et de nombreuses petites réalités qui courraient un risque trop élevé. Si nous ne sommes pas en mesure de garantir certaines mesures, et que nous recommençons quand même, en cas de nouvelles poussées, je devrais m’enfuir du côté obscur de la lune pour les dégâts causés au football italien et au pays.

Je n’ose imaginer les difficultés que rencontrent les catégories amateurs aujourd’hui et la SGS, au prochain conseil fédéral en parlera certainement, est passée de 5 à 8 et donc en tant que Lega Pro nous avons également décidé de poster quelques jours pour travailler avec Price et soutenir notre plan. Lettre? Tout était déformé, une proposition passée comme une décision, trompait beaucoup et c’était un préjudice pour la ligue, car il n’était pas possible de discuter pendant des jours sur les interventions nécessaires. J’espère que lors du prochain conseil, il y aura des décisions qui seront aussi unanimes que possible, mais il est clair qu’il ne peut y avoir de décision qui satisfasse toutes les parties, aussi parce que les intérêts sont variés et pas tous conciliants. Il est nécessaire d’aborder le sujet avec sagesse, techniquement une solution univoque n’est pas possible mais j’espère qu’elle sera décidée avec un sens des responsabilités pour la solution la moins douloureuse possible. Inévitablement, il y aura une compression des divers intérêts, le jeu de force est comme ça, mais si nous pouvons trouver une solution adéquate, nous donnerons une leçon positive et nous ne nous serions pas fait de mal. “