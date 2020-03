Ghirelli: “Portes fermées en Serie C? Les collections manquées créent un énorme problème”

Le président de la Lega Pro Francesco Ghirelli a été interviewé par TuttoC.Com: “Nous attendons le décret du gouvernement. D’après ce que nous apprenons, nous irons à huis clos. Nous avons travaillé dans une certaine direction, mais face à l’urgence du pays, nous sommes en accord avec ce qui a été dit. Il y a une chaîne de commandement, nous devons laisser de côté ce que nous pensions et, comme Garibaldi, dire ensemble “j’obéis” “.

Sans revenus du box-office et avec le risque que les sponsors diminuent, ne risquez-vous pas l’échec de certains clubs?

“Vendredi dernier, j’ai dit au ministre Spadafora, lui rappelant ces jours-ci dans son entourage, que nous ne voulions pas de portes fermées parce que le football sans public n’existe pas et parce que nos clubs, contrairement aux autres séries professionnelles, vivent en grande partie avec des revenus Par conséquent, nous devons en tenir compte dans les mesures financières que le gouvernement s’apprête à prendre.Ces derniers mois, nous avons travaillé sur les règles, sur les procédures pour se conformer à la réglementation et il est clair que les recettes manquées créent un énorme problème. Je crois que le ministre va se saisir de cette question. “