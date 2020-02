Giana Erminio, de Cendrillon à (presque) reine

© photo par Francesco Inzitari / ILoveGiana

Un 2020 qui pour Giana Erminio a ouvert de la meilleure façon, avec une seule défaite subie dans le derby de Lombard contre Renate.

Mais le tournant que Gorgonzola attendait depuis des mois, pour améliorer un classement qui semblait une condamnation est arrivé, et en six matchs 13 points ont été récoltés, ce qui, droit au but, signifie au revoir à la dernière place.

Bien sûr, le classement reste préoccupant, le total des points est de 23 et la troisième à la dernière place nécessite encore des efforts évidents, mais quelque chose a changé dans la tête de l’équipe: et l’aspect moral, ce n’est pas une phrase faite, ça compte beaucoup à suivre comme c’est bon.

Résoudre, dans tout cela, le marché. Si ces dernières années un peu ou pas du tout de Giana opérationnelle a été vue en janvier, cette année, l’équipe a été révolutionnée, mais déjà avant janvier. Milieu complètement révisé, parce que l’équipe a été rejointe Tommaso Bellazzini, farceur offensif, Simone Greselin et Daniele Dalla Bona, bienvenue aux retours et, surtout, aux hommes dans les vestiaires, capables de redonner un nouvel équilibre à un groupe majoritairement jeune qui avait péché par méchanceté.

Puis, en janvier, d’autres précieuses arrivées, comme Dario Teso en défense e Jacopo Manconi à l’avant: l’impact de l’ancien Gubbio appartenant à Pérouse, qui a jusqu’ici marqué cinq buts en cinq matchs joués.

Pontedera, Como et Novara le triptyque des courses qui clôtureront ce mois de février, certainement difficile. Bien sûr, beaucoup dépendra également des poursuivants directs, mais il sera important de trouver la continuité des résultats pour affronter la ruée finale avec un esprit différent, où les points commenceront vraiment à valoir le double.