Giancarlo est rejoint par son frère Umberto

Greffe singulière pour le arcades, qui a annoncé l’embauche de l’attaquant Umberto Improta, qui va retrouver son frère Giancarlo, déjà présente dans la rose bleue.

Ci-dessous, l’annonce du Portico club, qui assure la performance du footballeur expert né en 1984:

Le SSD PORTICI 1906 annonce à tous les fans et à la presse qu’ils ont enregistré le joueur Umberto Improta aujourd’hui. L’avant de classe 1984, frère aîné de notre capitaine Giancarlo, possède une carrière importante parmi les professionnels. Dans le passé, en fait, il portait le maillot Salernitana en Serie B et Ravenna, Bellaria Igea Marina, Lanciano, Lumezzane, Sudtirol, Giulianova, L’Aquila, Arzanese et Vigor Lamezia en Serie C, alors qu’en Serie D il jouait avec Taranto, Cavese, Campobasso et Turris. L’entreprise et l’ensemble du système de gestion portent chance à Porticese nouvellement acquise