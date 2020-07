Gianfranco Zola, de l’héritage de Maradona à la magie de Londres à Stamford Bridge

En Angleterre, ils l’appelaient, et l’appellent encore, «Magic Box». Une manière comme les autres de valoriser la classe cristalline Gianfranco Zola, Le talent d’Oliena qui a fait ses premiers pas à Corrasi. Puis Nuorese, puis Torres, avant le grand saut à Naples de 1989 à 1993. Avec l’Azzurri, Zola a disputé plus de 100 matchs, s’établissant comme l’un des meilleurs talents du football italien. Après Napoli, voici l’appel de Parme et la consécration définitive qui l’a conduit à accepter le tribunal de Chelsea, 4 ans après son arrivée à Tardini. En 1996, Chelsea a payé 12,5 milliards de dollars pour sa carte et à son arrivée à Stamford Bridge, Gianluca Vialli l’attendait. La première année en Angleterre, il a été élu meilleur joueur de la ligue, une reconnaissance qui n’a fait qu’augmenter sa popularité auprès des supporters des Blues. Napoli a tenté, en vain, de le ramener en Italie mais le sentiment de Magic Box avec le football anglais l’a amené à prendre la décision de continuer en Premier ministre. Au final, Zola est resté 7 ans à Chelsea, contribuant aux succès bleus et ravissant les palais des fans avec des touches de classe et d’excellents buts. En 2003, il est retourné en Italie, dans son Cagliari, alors qu’aujourd’hui il est engagé dans sa carrière d’entraîneur. Au cours de sa carrière, Zola a gagné beaucoup, mais peut-être pas assez par rapport à sa classe: un championnat italien, une super coupe italienne, 2 coupes anglaises, une coupe de la ligue anglaise, un bouclier communautaire, 2 supercoupe UEFA, une coupe UEFA et un Coupe des tasses. Aujourd’hui, Gianfranco Zola fête ses 54 ans.

Giuseppe Furino, Marcio Amoroso, Hernan Crespo, Nuno Gomes, Alberto Gilardino, Piermario Morosini, Samir Ujkani et Dejan Lovren sont également nés aujourd’hui.

