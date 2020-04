Gianluca Vialli a réussi à vaincre le cancer »Presse Soccer

Dimanche 12 avril 2020

L’ancien footballeur italien a subi un traitement de 17 mois pour se guérir d’un cancer du pancréas. Après toute cette période, Vialli a confirmé que ses examens les plus récents montraient une amélioration totale et l’élimination définitive de la pathologie.

Au milieu des nouvelles tragiques qui entourent le monde, la plupart concernant la situation des coronavirus, une bonne apparaît. L’ancien footballeur italien Gianluca Vialli, qui a joué pour Chelsea dans la seconde moitié des années 1990, a affirmé qu’après une longue bataille, il avait réussi à vaincre le cancer.

Vialli s’est entretenu avec les médias italiens La Repubblica, où il a déclaré qu’après 17 mois de traitement, il avait réussi à éliminer définitivement le cancer du pancréas de son corps. Concernant cette expérience, l’ancien footballeur italien a expliqué qu ‘«en décembre, j’ai terminé 17 mois de chimiothérapie. Un cycle de 8 mois et un autre de 9 mois. Ce fut très difficile”.

Dans le même ordre d’idées, qui a été entraîneur-joueur de Chelsea pendant deux saisons, a ajouté que «retrouver ma santé signifie pouvoir se regarder dans le miroir et voir mes cheveux pousser, sans avoir à me peindre les sourcils avec un crayon. Je me sens très chanceux par rapport à beaucoup d’autres personnes. “

L’Italien de 55 ans a clôturé son explication en faisant une comparaison avec les patients souffrant actuellement de coronavirus, en disant que “je pense à ceux qui sont admis à l’hôpital et sont contraints de mourir seuls, avec leurs proches loin pour éviter l’infection, les funérailles cela ne peut pas être célébré. C’est horrible. Cette crise nous laisse d’énormes craintes dans notre pays; peurs émotionnelles, morales et économiques ».