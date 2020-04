Gianluigi Buffon se poursuivra encore un an à la Juventus »Presse du football

Dimanche 12 avril 2020

A travers le site officiel du club, la légende italienne a déclaré aux fans de ‘bianconera’ qu’elle prolongerait son lien avec l’actuelle championne de Serie A pour la prochaine saison et qui tentera de briser une malédiction en attente, qui est de gagner la Ligue des Champions.

Il a une corde pendant un moment. La légende de la Juventus Gianluigi Buffon a annoncé qu’il prolongerait son lien avec “ Vecchia Signora ” pour un an de plus et répondrait à son désir de prendre sa retraite dans l’équipe où il s’est imposé comme l’un des meilleurs de l’histoire.

«Je ne m’arrête pas parce que je vais bien et pour respecter les rêves que j’ai eu quand j’étais enfant. À cet âge, j’aurais adoré même s’ils m’avaient dit que je deviendrais footballeur de Serie C », a déclaré le gardien emblématique sur le site officiel du club.

Le champion du monde de 42 ans, terminera 26 saisons de professionnalisme et 19 avec les “ bianconeros ” où il voudra rembourser une dette impayée: remporter la Ligue des champions, qu’il était sur le point de réaliser à trois reprises (2003, 2015 et 2017).

Tout au long de sa carrière, «Gigi» a récolté 24 trophées avec la Juventus et le Paris Saint-Germain et a disputé 1074 matchs avec 898 buts.