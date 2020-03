Gianni Agnelli, l’avocat qui a toujours et toujours été lié à la Juventus

Connu comme l’avocat, Giovanni Agnelli il était entrepreneur, homme politique, actionnaire et PDG de FIAT, sénateur à vie et président de la Juventus. L’histoire d’amour entre la famille Agnelli et le club de la Juventus a des racines très lointaines, en fait, aucune autre entreprise au monde ne peut se targuer d’une telle longévité. Né en 1921, l’avocat a dirigé le club de la Juventus de ’47 à ’54, une période au cours de laquelle l’équipe a remporté deux Scudetti et acheté des joueurs importants du calibre de Boniperti, mais l’arrivée ultérieure de Michel Platini était également proche de sa figure. . Homme de personnalité et de grand esprit, après la fin de son mandat, il a été nommé président d’honneur et considéré comme le premier fan de la Juventus. «J’ai adoré lui parler, il n’a jamais dit de futilités», explique Altafini. Alors que pour Dino Zoff “il était un fan de football extraordinaire, il savait tout, et il me demandait toujours des gardiens de but qui étaient les meilleurs, qui étaient les attaquants dangereux … il y avait des discussions comme au bar, avec une égalité et un naturel extraordinaire” . Après une vie intense et satisfaisante, l’avocat est décédé le 24 janvier 2003 à Turin. Et aujourd’hui, il aurait eu 99 ans.