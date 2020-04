Gianni Infantino et l’avenir du football: “ce sera moins arrogant et plus accueillant après la pandémie”

Le coronavirus a sans aucun doute changé le développement de la vie dans le monde. La plupart des pays sont en quarantaine tandis que le sport est presque entièrement arrêté par le déclenchement de la maladie.

Dans ce contexte actuel, qui a parlé était Gianni Infantino, président de la FIFA. Le président a assuré que “le temps de penser au football reviendra et quand il arrivera, nous célébrerons ensemble la fin d’un cauchemar. Le football après le coronavirus sera complètement différent, plus social et solidaire, lié aux réalités territoriales, mais en même temps plus global, moins arrogant et plus accueillant. “

De cette façon, le leader a prédit un avenir dans le football avec plus d’inclusion et moins de rivalité. “La seule chose qui ne changera pas sera la joie pour un objectif, se serrant pour partager une joie. Nous serons meilleurs, plus humains, plus attentifs aux vraies valeurs. L’Italie s’en sortira, car dans les moments les plus difficiles, elle sait donner le meilleur d’elle-même. Je suis à tes côtés, chers amis “, détaillé dans une lettre qu’il a partagée dans certains médias italiens.

Il convient de rappeler qu’Infantino est né en Suisse mais ses parents sont originaires d’Italie. Par conséquent, il a cherché à être proche des habitants de ce pays dans les moments difficiles où ils traversent la maladie. “Mon cœur italien est lacéré par les images de terribles souffrances qui montrent les tragédies qui affectent les familles de notre pays. Aujourd’hui, nous devons penser à soulager la douleur de ceux qui souffrent, nous devons suivre les règles que les scientifiques nous disent pour vaincre cette maudite virus “, at-il ajouté avec enthousiasme.

“Félicitations aux bénévoles, je suis aux côtés des héros modernes, des infirmières et des médecins. Félicitations à ceux qui font des gestes de solidarité pour acheter des masques et des appareils médicaux”, La lettre se termine avec le manager de la FIFA.