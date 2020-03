Gianni Infantino, président de la FIFA, a évoqué le conflit autour du coronavirus: “Nous en sortirons plus forts et mieux préparés pour l’avenir”

Le coronavirus est un sujet qui gagne de plus en plus de force. Malheureusement, presque toutes les ligues du monde ont été suspendues pour le moment. Différentes équipes de L’Europe ils ont des footballeurs atteints de la maladie, comme c’est le cas Valence. L’équipe espagnole a annoncé officiellement ce lundi qu’elle comptait 35% de l’effectif avec COVID–19.

Gianni Infantino, président de la FIFA, a parlé avec l’agence EFE sur le moment critique que le monde entier vit. “La Organisation mondiale de la santé a soulevé la situation de la maladie COVID–19 causée par le coronavirus à la catégorie de pandémie. Dans ces circonstances, nous devons faire tout notre possible pour protéger les fans, les joueurs, les entraîneurs et le reste des gens qui font partie de notre sport “, a déclaré le Suisse.

Et il a ajouté: “En particulier, les autorités du monde du football doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher une nouvelle propagation du virus. En collaboration avec le QUI, nous présentons des initiatives de sensibilisation visant à fournir des recommandations et des actions pratiques qui ralentissent COVID–19“

D’un autre côté, il a précisé: “Jusqu’à présent, la communauté mondiale du football a fait preuve d’un grand sentiment de solidarité et d’unité face à cette menace. Une fois que nous laissons derrière ce grave risque pour la santé de l’humanité, nous devons maintenir cette attitude lorsque nous pensons au mieux pour faire face aux conséquences de cette situation sur l’avenir du football. “

En outre, il a affirmé: “La solidarité en matière de santé et de sport doit être les principes qui gouvernent les décisions prises à ce moment crucial. Je suis convaincu que la communauté mondiale du football honorera les valeurs de notre sport. Nous ne devons pas oublier que le sport en général et le football en particulier peut, et je pense qu’il le fera, contribuer à la reprise mondiale lorsque nous reviendrons à la normale, ce que nous espérons le plus tôt possible. “

Enfin, il a déclaré: “Les situations difficiles nous offrent la possibilité de nous unir en tant que société, de démontrer ce dont nous sommes capables lorsque nous collaborons et de sortir plus forts et mieux préparés pour l’avenir. Protégez-vous et prenez soin des autres. Salutations sportives.”