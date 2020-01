Gigliotti donne des détails sur son départ présumé de Toluca

Avant de commencer le tournoi, “El Puma” faisait partie des rumeurs sur le marché des passes.

Emanuel Gigliotti a comparu aujourd’hui lors d’une conférence de presse, pour parler des détails de son duel contre Necaxa, qui représente la première confrontation à Nemesio Diez.

Là, le joueur argentin a démenti les rumeurs qui mettaient en cause sa continuité avec l’équipe mexicaine, puisque ses souhaits étaient toujours avec les Diables.

«Je leur ai parlé à tous les deux et leur ai dit que ma première option pour rester à Toluca, j’avais une deuxième option pour rester à Toluca et la troisième était également la même. Je n’ai donc pas eu l’idée de sortir tant que je ne gêne pas le club ou qu’ils ont une idée différente », a-t-il déclaré.

“El Puma” s’est démarqué lors des débuts des Devils en C2020, car après avoir volé le ballon grâce à une erreur de Quick Mendoza, il a marqué le but gagnant de son équipe, dans lequel il a souligné le travail de l’entraîneur.

«Je pense qu’il est important pour nous d’avoir la conviction de l’idée d’un entraîneur… Chepo aime jouer un football plus simple, plus vertical, jouer un peu plus simple, beaucoup plus vertical, avec la possibilité de se lancer rapidement et sans en donner autant tourne », at-il dit.