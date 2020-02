Gignac dit qu’il n’est pas inquiet

Malgré l’ajout de sa troisième défaite au fil en une semaine, le Français espère qu’ils rebondiront.

Tigres a subi un nouvel effondrement avant Cruz Azul ce samedi et en a ajouté trois en sept jours, mais André Pierre Gignac a déclaré qu’il n’était pas inquiet et pensait qu’ils sortiraient de la mauvaise passe.

Le mien est le terrain, mais après une élimination comme celle de dimanche, nous avons besoin d’une autocritique constructive. Il n’est jamais bon de parler après une défaite et moins chaud. En première mi-temps, dans notre maison étant la meilleure défense, c’était une faute professionnelle. Les erreurs font partie du jeu, nous sommes tous coupables, nous sommes une équipe, de face nous sommes les premières défenses. De retour du vestiaire, nous jouons avec nos cœurs et nous avons presque réussi! Si nous avions marqué le but à la 50e minute? Si nous avions tous mieux défendu en équipe en première mi-temps? Beaucoup de questions qui ne changeront jamais le passé, mais les réponses sont dans le rectangle vert! Nous sommes également déçus mais je demande à l’UNIDAD pour la clôture de 2020, les critiques, les huées que nous comprenons, la déception fait également partie de notre travail, de nos vies, mais pensez-vous que cela puisse aider l’équipe? Au joueur? JE NE CROIS PAS! Nous sommes tous des Tigres, nous sommes incomparables, nous sommes les meilleurs fans du Mexique, les plus passionnés, les plus unis. Nous ne tachons pas, nous ne nous accrochons pas aux autres, nous nous accrochons et ne tombons pas dans le jeu des autres. On se lève pour écrire notre propre histoire! Ici, personne ne descend du navire Nous n’abandonnons jamais! Maintenant pour se reposer et revenir plus fort pour la clôture avec le même enthousiasme et passion que toujours pour OBTENIR DES CHAMPIONS! Merci d’être bon et mauvais, nous vous aimons beaucoup! A bientôt sur le volcan pour continuer à faire l’histoire ensemble. APG

«C’est une mauvaise course, mais je ne suis pas inquiet. Nous avons eu de nombreuses opportunités et un grand gardien de but devant, puis de continuer à travailler », a-t-il déclaré.

L’attaquant des félins a également déclaré qu’il était calme avec la performance face à la Machine, ils ont juste besoin de préciser.

«La vérité avec ce que nous avons fait aujourd’hui, je reste calme, l’équipe est calme, vous devez travailler pour marquer des buts. Nous sommes dans cette situation, tout est contre nous », a-t-il conclu.