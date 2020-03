GIgnacio González veut battre un record contre l’Amérique

FLASH: Le joueur féroce est sur le point d’atteindre un record important avec la chemise émeraude.

Ignacio González est l’un des rares joueurs restants à León del Ascenso et il est sur le point de terminer 300 matchs avec l’équipe dirigée par Ignacio Ambriz. Cependant, le joueur veut compléter le chiffre contre l’Amérique. «Pendant longtemps, j’ai voulu le réaliser. La question des blessures a été soulevée et j’ai près de deux ans que je ne peux pas atteindre ce record, j’espère que je peux et j’espère que c’est contre les Eagles of America “, a-t-il déclaré.

#Conférence 🎙️

“Pendant longtemps, je voulais accomplir 300 matchs, malheureusement, le problème des blessures est venu, mais je me préparais.

L’occasion se présente tôt ou tard, si elles sont utilisées à nouveau, je donnerai tout ce qui est en moi à l’équipe. “@ Nachogonzalez35 pic.twitter.com/ylt7d1kd6g

– Club León (@clubleonfc) 11 mars 2020