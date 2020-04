Giovanni Galli, triompher en Espagne 82 et colonne d’un Milan vainqueur

Footballeur, homme politique, manager … Il y a un peu de tout dans la carrière de Giovanni Galli, ancien gardien historique de la Fiorentina, Milan, Naples, Turin, Parme et Lucchese. Et de l’équipe nationale italienne, bien sûr. Né à Pise, il a grandi dans l’équipe de jeunes de la Fiorentina avant de faire ses débuts en équipe en 1977. En alto, il a disputé 9 championnats, en 86 est venu le grand appel de Milan et c’est précisément la période Rossoneri qui lui a donné les plus grands succès de sa carrière. Gardien de caractère et d’une grande fiabilité, il a également participé en tant que troisième gardien de but à l’expédition italienne en Espagne pour la Coupe du Monde 1982. Après Milan, comme mentionné, il a joué avec Naples, Turin, Parme et enfin avec Lucchese. Fermé avec le football, il a commencé sa carrière en tant que manager avec Foggia, Hellas, Fiorentina puis Lucchese. Au milieu, aussi une importante carrière politique qui l’a amené à jouer le rôle de maire de Florence avec Matteo Renzi. Au cours de sa carrière, Giovanni Galli a remporté de nombreuses victoires: un championnat italien, deux super coupes italiennes, deux coupes européennes, une super coupe EUFA, une coupe intercontinentale, une coupe UEFA et, comme mentionné, la 82e coupe du monde. Aujourd’hui, l’ancien gardien a 62 ans.

Angelo Alessio et Fabio Liverani sont également nés aujourd’hui.

