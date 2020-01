Giovanni Lo Celso devient un joueur permanent de Tottenham Hotspur

SOUTHAMPTON, ANGLETERRE – 25 JANVIER: Giovani Lo Celso de Tottenham Hotspur s’exécute pendant le match de quatrième tour de la FA Cup entre Southampton et Tottenham Hotspur au stade St.Mary’s le 25 janvier 2020 à Southampton, en Angleterre. (Photo de Dan Istitene / .)

Tottenham Hotspur a annoncé la signature définitive du milieu de terrain Giovanni Lo Celso. L’Argentin est d’abord arrivé en prêt du Real Betis cet été, mais les Spurs ont maintenant activé leur option pour l’acheter. Il devient la deuxième signature des Spurs en janvier.

Tottenham Hotspur rend permanent le prêt Giovanni Lo Celso

L’accord

Giovanni Lo Celso a effectué un déplacement permanent vers les Spurs. Le milieu de terrain Tottenham a commencé lentement avec des blessures limitant ses apparences, en particulier sous Mauricio Pochettino.

L’accord a été officiellement annoncé sur leur site Web, les Spurs étant «ravis» de confirmer l’accord.

Cependant, le milieu de terrain est devenu un joueur clé depuis l’arrivée de Jose Mourinho. Il a fait 20 apparitions cette saison en marquant deux fois dans le processus.

Le milieu de terrain argentin achève un mouvement permanent pour un montant non divulgué en signant un accord de quatre ans et demi au Tottenham Hotspur Stadium. Il s’est imposé dans le milieu de terrain des Spurs avec une série d’excellentes performances, dont un match vainqueur en match nul des Spurs contre Middlesbrough.

Giovani Lo Celso prouve lentement sa valeur

L’international argentin a connu un début de vie difficile dans le football anglais avec des blessures, un manque de forme physique et une netteté de match restreignant son temps de jeu.

Cependant, au fil de la saison, le milieu de terrain s’est amélioré. Lentement, il devient la figure créative clé de Jose Mourinho dans le milieu de terrain des Spurs.

Lo Celso s’est bien adapté au jeu anglais et forme une bonne entente avec les goûts de Harry Winks, Dele Alli et Heung-Min Son. Mourinho le voit comme un acteur clé pour les Spurs et certainement l’accord à long terme met l’accent sur ses sentiments.

C’est un personnage cool et peut certainement choisir un laissez-passer. Bien que nous n’ayons pas tiré le meilleur parti de lui sous Mauricio Pochettino, Lo Celso fait certainement ses preuves auprès des Spurs.

Ses compétences créatives et sa qualité sur le ballon seront essentielles dans les derniers mois de la saison alors que les Spurs poursuivent les places de la Ligue des champions. Mourinho sera ravi d’obtenir un permanent pour un homme qui émerge lentement dans un rouage vital dans son équipe Spurs.

