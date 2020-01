Giove Academy de retour avec Real Casamale. 1-3 à 4-3, poker à but lucratif et 2e place

NAPLES. Victoire et deuxième place conquise pour la Académie Jupiter dans la septième manche du championnat de Groupe C de troisième catégorie. Les garçons de M. Celardo ont dépassé le Real Casamale quatre par trois dans leurs murs.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, DANS LA RÉCUPÉRATION QUI RESTE

Quatrième résultat utile consécutif, trois victoires et une égalité pour l’Académie, qui remonte à la deuxième place derrière l’impossible St Anastasia. Un beau et convaincant match au dernier tour, mais jamais mauvais, entre deux excellentes équipes de la catégorie. Pas un simple début pour les hôtes, qui en première mi-temps se retrouvent sous deux buts. Excellent début pour Casamale qui a marqué trois buts grâce à Dell’Acqua déchaîné, deux buts pour lui et Alaia. Cela rend le passif Petricciuolo moins lourd. En seconde période, la formation de M. Celardo a totalement changé de registre, avec Viro et De Luca, il a inversé le défi. Un résultat qui donne donc le lien vers la deuxième place pour la Giove Academy, malgré un bon test, les garçons de Casamale restent à quatre points et les victoires à jeun de deux matchs.