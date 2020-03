Giovinco: “Je voudrais terminer ma carrière en Italie pour reconquérir aussi l’équipe nationale”

Longue discussion sur le profil Instagram de “Chronicles of Locker Room” pour Sebastian Giovinco, un ancien attaquant de la Juventus et de Parme aujourd’hui à Al-Hilal après quatre ans en MLS avec le maillot du Toronto FC.

A propos de l’aventure en MLS: “Ça a été 4 ans formidables car chez un joueur entre 27 et 33 ans correspond le meilleur moment de sa carrière. L’américain est un football qui met en valeur mes qualités, il y a beaucoup d’espaces, c’était parfait”.

Sur la gestion de la pression: “Un des problèmes que j’ai eu dans les premières années de la Juventus, où il était important de gagner. J’ai toujours voulu me remettre en question en essayant de comprendre quel était mon niveau: où je pouvais aller. En Italie, nous regardons plus l’aspect tactique que le démarquer les qualités d’un joueur “.

Sur le vestiaire de la Juventus: “Le premier match a été un match amical en Belgique avec le numéro 43. Une grande émotion. Il était presque impossible de dire:” Je peux jouer un match avec Trezeguet, Del Piero et Nedved “. Au fil des ans, j’ai côtoyé Trezeguet, Camoranesi et Marchisio dans les vestiaires “.

Les punitions: “Je me souviens qu’avec Tare au lieu de 9,15 mètres de la barrière, nous avons compté 8 mètres. C’est ce que nous avons toujours fait. Cela dépend beaucoup du type de football que vous avez: Del Piero a différent de Pirlo, Pirlo de Juninho. Vous devez le former et essayer de l’améliorer.” . Je pense que tout le monde calcule différemment. Ce que je fais le mieux, c’est de franchir la barrière. “

Les joueurs les plus forts: “Inutile de dire, Pogba, Vidal et Pirlo. Un semblable à moi, et je le dis aussi pour la personne, est Tevez: il m’a le plus impressionné. Quelque chose de beau a été créé même en dehors du terrain.”

Un joueur qui n’est pas arrivé: “Coman. Je me suis entraîné avec lui pendant six mois et c’était éclair. Impressionnant. Malheureusement, il est très malheureux sur le plan physique.”

À propos d’Arturo Vidal: “Pendant ces années à la Juventus, nous avions un milieu de terrain incroyable. Arturo est un animal, je n’en ai jamais vu un comme ça”.

Sur son physique: “Quand j’ai exulté en imitant le geste de la durée manquante, je l’ai fait pour répondre aux critiques, à ceux qui disaient que j’étais petit. Maintenant, plus vous avancez dans le temps et plus vous devez être prêt physiquement, aujourd’hui c’est encore plus difficile pour un joueur avec mes caractéristiques.” le geste était une exultation de dire: ‘On ne peut pas y arriver uniquement grâce au physique’ “.

Au travail dans le gymnase: “A la Juventus, nous travaillons également sur la partie supérieure, j’ai toujours été fermé (rires, ndlr). Je pense que quelqu’un comme Dybala travaille aussi beaucoup dans ce sens, dans le football moderne, il faut être fort”.

La mentalité de la Juventus: “Intensité et envie de gagner même en match. Ils battaient des coups de pied comme s’il n’y avait pas de lendemain, c’était vraiment de l’entraînement. Maintenant je suis devenu comme ça, ils me l’ont transmis”.

Cristiano Ronaldo: “Une surprise pour tout le monde à propos de son transfert à la Juventus. Je suis convaincu que c’était vraiment bon pour le football italien.”

Retour en Italie? “Le désir est là, je veux boucler le cercle en Italie. Mais en ce moment je suis content ici, j’ai déjà gagné quelque chose en Arabie et je suis content”.

Le National: “La seule façon dont je dispose est de retourner en Italie. Faire quelque chose de vraiment bien là-bas me permettrait de me remettre en lice. L’équipe nationale passe un bon moment, elle a trouvé une identité et c’est une bonne équipe à voir.”

Retraite d’avant-match: “Je ne peux pas dormir avec les bruits. Je n’ai jamais regardé de films ou de séries télévisées, je ne me promène pas avec un ordinateur ou un iPad, je ne joue pas à Play. Je suis atypique, j’aime discuter dans ces moments. Quand j’étais à la Juventus j’étais avec Marchisio, puis plus tard seul et à partir de là ça a toujours été comme ça. Chacun a ses rythmes “.