Giugliano Calcio, Luigi Sestile: “Restons à la maison, l’Italie vaincra le Coronavirus”

GIUGLIANO EN CAMPANIE (NA). Ces derniers jours, la Ligue nationale amateur a suspendu toutes ses activités sportives à l’échelle nationale et territoriale jusqu’au 3 avril 2020. Immédiatement Giugliano Calcio a recueilli les indications de la Fédération et du gouvernement, préparant l’assainissement et la désinfection de tous les environnements du stade Alberto De Cristofaro.

LES MOTS DU PRÉSIDENT

À cet égard, le Président Luigi Sestile qui a dit: «Nous ne devons pas nous alarmer, mais nous devons être prudents. COVID-19 est combattu et vaincu, cela ne prend que peu de temps, surtout nous qui sommes une équipe et vivons en contact étroit devons être prudents et prudents en appliquant les règles petites et simples que le ministère de la santé a diffusées. Allons de l’avant avec sérénité et tranquillité », tels étaient les mots du numéro un Gialloblè il y a quelques jours.

JE TRAVAILLE À LA MAISON

Après la suspension de l’entraînement, les tigres ont alors précisé qu’ils étaient à l’avant-garde de la lutte contre le coronavirus et de prendre toutes les précautions nécessaires, des joueurs au staff technique et corporatif, invitant leurs fans et citoyens à faire de même. Côté entraînement, l’équipe suit aujourd’hui un entraînement personnalisé défini par Agovino et le professeur Ferullo, des exercices que chaque joueur peut effectuer à domicile.

