“Giugliano en santé, il faudra un match de tête et de coeur”

CITTANOVA (RC). Moment de flexion pour le Novigrad, les hommes de monsieur Francesco Ferraro dans les jeux récents, ils ont recueilli peu de satisfactions, maintenant à Morreale-Proto probablement l’adversaire le moins opportun arrive, le tout lancé Giugliano Calcio par M. Agovino.

MOMENT NON

Au vu de ce rendez-vous, l’entraîneur de Giallorossi analyse le moment de son équipe et le prochain match: “Au cours des sept derniers matches, nous n’avons récolté que deux résultats positifs, même si en finale du premier tour nous avions récolté sept victoires sur neuf matches disputés. Nous traversons maintenant un moment de buée mais nous travaillons pour en sortir, il y a de la confiance et, entre autres choses, dans les derniers matchs j’ai vu un revirement en termes de performances “.

OPPOSANT INCONFORTABLE

Entre les problèmes de buts et les prochains adversaires: «Nous devons recommencer à créer ces situations de jeu qui peuvent améliorer les caractéristiques de notre équipe, les insertions des milieux de terrain sont nécessaires et plus d’attention doit être accordée aux coups de pied placés. L’équipe ne joue pas mal, il suffit de regarder les défis contre Palerme et Messine, donc je pense que nos difficultés peuvent être surmontées avec du travail et de l’enthousiasme. – précise Ferraro – Giugliano? Nous devons garder notre calme, l’objectif est à portée de main, nous allons maintenant devoir affronter une équipe solide et confiante. Contre les hommes d’Agovino, il faudra un jeu de tête et de cœur, je pense qu’il y a peu de choses à renverser et je suis sûr que nous reverrons bientôt notre meilleure version “.