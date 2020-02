Giugliano-FC Messina 1-0, le penalty raté par les tigres

GIUGLIANO EN CAMPANIE (NA). Encore une autre performance au sommet du stade De Cristofaro pour les garçons d’Agovino, le zéro final ne rend pas justice à la bonne performance globale des tigres en présence des très forts FC Messina. Un match dans lequel le numéro un Mola a été appelé en une circonstance à un grand défilé, puis beaucoup de jeu et d’opportunités pour le jaune et le bleu. Dans la vidéo la plus sensationnelle, concernant pénalité ratée par Esposito, qui s’est ensuite avéré hors de propos grâce au sceau d’Orefice qui a dirigé la Giugliano victoire et dépassement au classement sur les Peloritains.