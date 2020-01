la Giugliano, à travers une lettre de Luigi Sestile, a souhaité envoyer un message sur la place jaune et bleue, espérant que la réouverture du stade “De Cristofaro” ravivera l’enthousiasme de l’environnement.

Voici le message publié sur les chaînes officielles du club:

Bonjour et bonne Epiphanie. Bonjour, en particulier aujourd’hui, à tous les Giuglianais. Réflexion quotidienne. Hier soir, avec des amis de Giugliano, nous avons choisi de marcher dans les rues de notre ville et nous avons été surpris de penser qu’avec un peu de volonté, de passion et d’amour, nous pourrions le rendre aussi beau qu’autrefois et que nous ne pouvons le faire qu’ensemble.

On pourrait partir du sport, l’agrégation maximale et positive par excellence. Nous sommes revenus d’une splendide victoire pour notre équipe et avons réfléchi sur le fait que les Giuglianesi qui suivent l’équipe qui joue dans un championnat prestigieux comme la série D et qui est également en tête du classement, sont suivis par quelques-uns.

Nous pensions que le peuple Giuglianese, la jeunesse Giuglianese, les fans inconditionnels de Giuglianese qui donnent leur âme à nos couleurs, méritent plus d’attention. Ce serait bien de voir le stade bondé tous les dimanches. Aujourd’hui, je peux dire le stade Giugliano, car dans quelques jours, nous retrouverons notre bien-aimé De Cristofaro et ce serait vraiment bien si un terrain de football devenait un lieu de partage, de rencontre, de plaisir, de sourire et de compagnie.

Luigi Sestile

Le post Giugliano, Luigi Sestile: “Peu de fans, mais maintenant il y a enfin De Cristofaro” est apparu en premier sur Le reste du football.