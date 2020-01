Giugliano-Marsala 2-1, débuts victorieux à De Cristofaro pour les petits tigres

GIUGLIANO EN CAMPANIE (NA). Enfin le Giugliano Calcio retourner à stade “De Cristofaro”, le rêve du président Salvatore Sestile se réalise par un froid dimanche de janvier après un long et tortueux voyage. Les petits tigres rentrent chez eux, beaucoup d’enthousiasme et de réouverture avec style, avec la présence du Président du LND Cosimo Sibilia et del Maire de Giugliano Antonio Poziello.

L’équipe entraînée par monsieur Agovino, bien que nouvellement promu, joue un championnat résolument positif et se trouve au milieu de la zone des éliminatoires. Un KO amer est venu contre la Troina lors de la dernière manche du championnat, avec des épisodes d’arbitrage douteux. Auparavant, les tigres avaient remporté une série de trois victoires consécutives qui les avaient menés à la troisième place. Le premier du nouveau De Cristofaro verra donc le Gialloblè défier les Siciliens de Marsala, qui traversent plutôt un moment délicat, au milieu de la zone de playout et à jeun pour les victoires de trois matchs, deux KO d’affilée et un égal à la tendance récente.

UN DEUX GIUGLIANO PUIS RACCOURCIENT LES SICILIENS

Départ du tambourin pour les petits tigres, galvanisé par l’atmosphère festive qui règne à Giugliano pour la réouverture du système historique de la ville. Après seulement 4 ′, le Gialloblè trouve l’avantage grâce au jeune bombardier Antonio Orefice, qui sur l’aide de Logoluso ne laisse aucune issue au gardien de Marsala et fait exploser De Cristofaro pour la première fois depuis longtemps. Ils poussent les hommes d’Agovino, les Siciliens luttent, qui risquent de capituler à 9 ‘mais Esposito par une moustache ne peut pas trouver la porte avec une déviation dans un glissement. La réponse de Marsala arrive à 12 ‘avec une tête de Inzoudine en corner, super arrêt de Mola, intervention sensationnelle du gardien de Gialloblè. Après la frayeur, Giugliano se réorganise et continue de tisser sa propre toile, jusqu’à 20 ‘quand il a doublé à juste titre grâce à une tête de Di Girolamo sur une passe décisive de Liccardo du ballon placé. Trouvé le double avantage, les tigres ralentissent légèrement le rythme de course. A 40 ‘épisode malheureux qui rouvre le jeu, erreur dans la phase de réglage et Padulano est le plus rapide à en profiter, tir sec et précis qui ne laisse aucune issue à Mola.

MARSALA LE CROIT, TIGROTTI PRÈS DE TRIS

La reprise voit immédiatement les tigres dangereux, à 53 ‘une tête de Carbonaro sur les développements d’un corner touche la barre transversale. Les Siciliens ne restent pas les bras croisés et versent plus fréquemment dans le champ jaune, mais sans créer de maux de tête particuliers à Mola. Giugliano risque beaucoup au milieu de la fraction, d’abord Maiorano puis Padulano près de deux par deux, le numéro un des hôtes et le but imprécis de l’attaquant sicilien laissent le score inchangé. Après l’effroi, les tigres tentent de contrôler le jeu, tournent le ballon pour épuiser leurs adversaires et les empêchent de construire de nouveaux dangers. A 90 ‘, les Siciliens sautent sur une tête de Maiorano qui ne donne l’illusion du but qu’aux supporters visiteurs, ballon à l’extérieur du filet. En pleine récupération, D’Angelo d’abord puis Dublin touchent le set de manière sensationnelle, le gardien de but et la barre transversale refusent aux tigres le troisième but. Au coup de sifflet final, grande fête sur le terrain et dans les tribunes, les hommes d’Agovino ont fait leurs débuts au De Cristofaro avec une bonne victoire.